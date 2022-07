Milan, De Ketelaere più vicino

I dirigenti del Milan Maldini e Massara sono tornati dal Belgio dopo la missione per strappare De Ketelaere al Bruges. Il giocatore sta facendo pressione sul club fiammingo per approdare in rossonero. Il Milan torna in corsa per Renato Sanches : il Lille infatti è irritato dalle esitazioni del Paris Saint Germain sul centrocampista portoghese. Ma i campioni d'Italia lavorano anche per puntellare la difesa dopo la partenza di Romagnoli, l'obiettivo è il centrale del Tottenham Japhet Tanganga e oggi a Milano è stato avvistato il dirigente degli Spurs Fabio Paratici. In casa Inter Marotta invece glissa sulla possibile partenza di di Skriniar mentre su Milenkovic si limita a dire: "ne parleremo" (LaPresse)