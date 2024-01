Serie A, Il Milan sbaglia due rigori: 2-2 con il Bologna

EMBED





(LaPresse) Nella sua prima partita da capolista la Juve non coglie l'occasione e viene fermata 1-1 in casa contro l'Empoli in un match in cui i bianconeri hanno giocato più di 70 minuti in 10 per il rosso a Milik . Emozioni a San Siro, con il 2-2 tra Milan e Bologna in cui i rossoneri hanno sbagliato due rigori e si sono fatti raggiungere nel recupero da un penalty di Orsolini dopo il vantaggio emiliano firmato Zirkzee e la doppietta di Loftus Cheek per gli uomini di pioli. Oggi alle 20:45 l'Inter affronterà la Fiorentina in trasferta per provare il controsorpasso alla Juventus mentre alle 18 è in programma Lazio-Napoli .