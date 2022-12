Morto Mihajlovic, quando disse: «Non ho più lacrime, mi sono rotto di piangere»

(LaPresse) - Nel 2019 Sinisa Mihajlovic, durante la conferenza stampa convocata per fare il punto sul suo percorso di cure insieme ai medici del Sant'Orsola, si era commosso. Una commozione che aveva impedito per qualche attimo al tecnico di proseguire. "In questi mesi ho pianto e non ho più le lacrime... mi sono rotto le palle di piangere", aveva poi commentato. In sala stampa c'erano anche i giocatori del suo Bologna, entrati a sorpresa all'inizio della conferenza. "Fanno di tutto per non allenarsi..." aveva scherzato Mihajlovic.