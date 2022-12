Mihajlovic, La Russa: «Anche lassù starà tirando punizioni vincenti»

«Anche nella parte più dolorosa della sua esistenza, l'ultima, il suo modo di affrontare malattia è stato un'altra sua punizione vincente e il suo ricordo è un gol che ha fatto e che incoraggia tutti».

Così il presidente del Senato Ignazio La Russa dalla camera ardente di Sinisa Mihajlovic dove ha reso omaggio al campione.«Sono le persone che sono nel cuore di tutti quelle che possono aiutare», ha aggiunto riferendosi agli appelli di Mihajlovic a donare in favore della ricerca. «Nel mio cuore lui c'è di sicuro, non solo come uomo, ma credo sia nel cuore di tutti gli sportivi».

«Per me - ha aggiunto La Russa - lo è anche come tifoso perché lui ha finito nell'Inter e come allenatore, a parte La breve parentesi del Bologna, ha cominciato con un ottimo campionato nel Catania che è La mia seconda squadra. Al di là del mio apprezzamento come uomo, io l'ho apprezzato come tifoso e come sportivo e oggi piango insieme a tutti voi e alla sua famiglia, senza ansia, perché so che anche sopra sta tirando punizioni vincenti». (LaPresse)