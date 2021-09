Mendy cancellato da Fifa 22: è accusato di violenza sessuale

Benjamin Mendy, accusato di stupro e aggressione sessuale e incarcerato dalla fine di agosto per non aver rispettato le condizioni del suo controllo giudiziario, non avrà il suo avatar in "Fifa 22". Nell'ultima versione in uscita il 1 ottobre non ci sarà dunque il giocatore del Manchester City. La sua assenza è stata confermata da EA Sports al quotidiano francese "Le Parisien": «Benjamin Mendy è fuori dal Manchester City e dalla nazionale francese, dunque non apparirà neanche in Fifa 22. La sua apparizione è stata anche sospesa da Fifa Ultimate Team draft»