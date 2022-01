Mario Balotelli torna in Nazionale

Dopo quasi tre anni Mario Balotelli torna a vestire la maglia dell'Italia. Il ct Roberto Mancini ha convocato l'attaccante, che attualmente milita nell'Adana Demirspor in Turchia, per lo stage che da mercoledì e venerdì si terrà a Coverciano. Si rivede in azzurro anche il rossonero Davide Calabria e arriva la prima chiamata anche per il 18 enne difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini. In serie A Simone Inzaghi è risultato positivo al Covid. Il tecnico dell'Inter si sottoporrà all'isolamento. Aveva concesso 3 giorni di riposo alla squadra. Dopo la pausa per lo stage della nazionale i nerazzurri affronteranno nel derby il milan sabato 5 febbraio alle 18