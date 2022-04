Marina Caironi: «Il doping più sottovalutato è quello tecnologico»

Protagonisti della prossima e ultima puntata di Belve, in onda questa sera, venerdì 22 aprile alle 22.55 su Rai2, sono: TEO TEOCOLI, RITA RUSIC e la campionessa paraolimpica MARTINA CAIRONI. Il programma condotto da Francesca Fagnani tornerà poi venerdì 29 aprile con “Belve Cult”, con il meglio della nuova stagione. L’atleta paralimpica nonché campionessa olimpionica, Marina Caironi si racconta senza tentennamenti a Francesca Fagnani. L’incidente in moto, la perdita della gamba, la sua sofferenza inziale nonché la forza, fisica e mentale, che le ha permesso non solo di rialzarsi ma di vincere due medaglie d'oro e tre d'argento ai Giochi paralimpici. Un’intervista intensa e confidenziale, dove si toccano aspetti personali e poco noti della vita della Caironi, come il rapporto con l’affettività e altri, invece, più tecnici ma molto interessanti, per esempio la questione doping tra gli atleti paraolimpici. Alla domanda della Fagnani: “Il doping è diffuso tra gli atleti paraolimpici, oppure no?”. La Caironi spiega: “Il doping più sottovalutato è quello tecnologico, ogni singolo tecnico, ogni paese, possono decidere di progettare, fare ricerche e poi mettere sul mercato (una dotazione tecnologica) un mese prima delle grandi competizioni, quindi è regolamentare...”. Fagnani chiede: “Una strumentazione tecnologica più forte di quella a disposizione degli altri atleti?”, La Caironi: “Esatto”. Allora la Fagnani insiste “E qual è la nazione che ne fa più uso?”. E la Caironi risponde: “In passato è successo un caso nell’atletica che non è stato detto ad alta voce…” “Che nazione era?” insiste la Fagnani, “La Germania” risponde. F: “Ma è stata sanzionata o no?”. C: “No perché era un finto illecito, sulla carta era tutto a disposizione di tutti, però quando? Un mese prima della paralimpiade”. E questo atleta è salito sul podio e ha vinto una medaglia d’oro a Rio 2016. www.raiplay.it