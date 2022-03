Marcell Jacobs: «Belgrado? Dovevo dare veramente tutto»

Marcell Jacobs è stato ospite di Fabio Fazio nell'ultima puntata di "Che Tempo Che Fa". Sulla vittoria a Belgrado: «Rispetto a quello che c’era stato a Tokyo, che avevo quella bella sensazione, qui sapevo che era totalmente un'altra gara, che era complicato e che i miei avversari, soprattutto i due statunintensi, erano lì per battermi e confermarsi loro i numeri uno, sopratutto perchè quello che è arrivato secondo era il campione del mondo in carica e colui che ha il record del mondo. Io sapevo quelli che erano i miei mezzi, le mie capacità e sapevo che dovevo dare veramente tutto, ma quando so che ho degli avversari più forti di me mi esalto e riesco a tirare fuori anche quell'1% in più che serve per mettere la testa davanti agli altri. Bisogna comunque sempre rimanere coi piedi per terra». www.raiplay.it