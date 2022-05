Maradona, a Scampia il monumento al suo piede sinistro

Il calco del piede sinistro di Diego Armando Maradona diventerà una statua che sarà posizionata nel quartiere di Scampia. A dare la notizia il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente del Calcio Napoli Aurelio de Laurentiis nel corso di una conferenza stampa tenuta a Palazzo San Giacomo insieme all'ideatore dell'iniziativa Stefano Ceci, ultimo manager del Pibe de oro. «Abbiamo deciso di posizionarla in un quartiere che è simbolo di riscatto per la città come lo è stato Maradona nella sua vita» ha detto il sindaco Manfredi. Per de Laurentiis, che ha ricevuto la prima copia in miniatura dell'opera, si tratta di un regalo gradito: «Lo metterò sula mia scrivania come simbolo per dare un calcio nel sedere a tutti i rompiscatole». (LaPresse)