Liga, il Real Madrid si allena in vista del ritorno in campo

Il Real Madrid si è allenato giovedì a Valdebebas in vista del ritorno in campo nella Liga, dopo i mondiali in Qatar. Nella 15ª giornata i blancos venerdì affrontano il Valladolid in trasferta. della Liga. Tutti i giocatori a disposizione per Carlo Ancelotti, eccetto Mariano. Il tecnico potrebbe lasciare a riposo Modric mentre nel tridente offensivo ci saranno sicuramente Benzema e Vinícius Júnior. Real Madrid training ahead of the game in Liga versus Valladolid Real Madrid trained on Thursday at the center in Valdebebas, ahead of the first game of the Liga after the World Cup in Qatar, against Valladolid on Frdiay night. All the players, except Mariano, are available for coach Carlo Ancelotti. (LaPresse)