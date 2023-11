Liga, Iago Aspas spacca il monitor del Var dopo un rigore negato dall'arbitro

In questa immagine ripresa dagli spalti c'è tutto il pessimo inizio di stagione del Celta Vigo, attualmente 18° in classifica nella Liga con 7 punti e una sola vittoria. Sabato la squadra ha pareggiato contro il Siviglia (1-1) dopo aver mancato l'opportunità di ottenere la vittoria a 6 minuti dal termine. Un calcio di rigore assegnato al Celta è stato annullato dopo l'intervento del Var, scatenando l'ira in panchina del giocatore. Aspas ha reagito infatti gettando a terra il monitor del Var.