Lazio, la rifinitura anti Midtjylland con Patric a mezzo servizio: le probabili scelte di Sarri

Archiviato anche l’ultimo allenamento in vista del Mitdjylland. La Lazio svolge la definitiva seduta tattica di preparazione al match con i danesi. Domani alle 18:45 allo stadio Olimpico ci sarà in ballo molto per i biancelesti, in primis la qualificazione alla fase di eliminazione diretta di Europa League. Per accedervi, al club capitolino basterà portare a casa 4 punti nelle ultime due sfide, ma Sarri vorrà chiudere il conto già con il Midtjylland anche per vendicare la brutta figura dell’andata.

Le idee di Sarri

Per farlo Sarri sicuramente cambierà qualcosa come d’altronde è emerso dalla rifinitura odierna aperta per i primi 15 minuti ai media. Torello, attivazione atletica e rapidità. Questa la prima parte della seduta seguita chiaramente dalle prove tattiche. Sebbene ancora una volta il Comandante abbia nascosto l’11 iniziale che ha in mente, la cosa certa è che contro il Midtjylland qualche cambio ci sarà. Tra i pali del 4-3-3 spazio ancora a Provedel. Davanti a sé sicuramente non ci sarà lo squalificato Lazzari. L’ex Spal sarà sostituito da Hysaj sulla fascia destra, mentre Marusic agirà a sinistra. Al centro Gila è pronto a riprendersi il posto in Europa e al suo fianco Romagnoli resta in vantaggio su Patric, anche perché quest'ultimo non ha terminato la seduta.

Dalla cintola in su

Anche a centrocampo qualche dubbio c’è e risiede come sempre sulla mezzala sinistra. A destra infatti ci sarà Milinkovic. In cabina di regia toccherà a Cataldi, mentre Luis Alberto torna a insediare sia Vecino che Basic per una maglia da titolare. Davanti non sono previste staffette per ora. Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni verranno confermati dal 1’ con Cancellieri e Romero pronti a subentrare per farli rifiatare. Assenti Immobile e Bertini, entrambi alle prese con il percorso di riabilitazione dopo i rispettivi stiramenti.