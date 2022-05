Lazio, Patric con i pantaloncini al contrario: scaramanzia o distrazione?

E' stato l'anno della sua consacrazione in maglia biancoceleste. E oggi è diventato un vero e proprio mito per i tifosi della Lazio. Patric saluta la stagione con un'altra prova convincente a Torino, contro il Verona infatti non ci sarà a causa del cartellino giallo rimediato affrontando la Juventus. Patric è stato protagonista anche di un altro episodio, questo molto più curioso. Durante il match allo Stadium, il difensore è sceso in campo con i pantaloncini al contrario. Una distrazione o scaramanzia?