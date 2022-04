Lazio, Lotito: «Il futuro di Sarri? E' prematuro, i conti si fanno alla fine»

«Chiedere alla curva se la partita è andata bene, se non vengono allo stadio con chi li fanno gli scontri. Se la cantano e se la sonano, prendono a pretesto qualunque cosa come i 40 euro per la partita. Andate a vedere quanto li mettono le altre squadre. Si sono arrabbiati per quello che ho detto, ma la mia non era una battuta ma una constatazione di fatto». Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, intercettato dai giornalisti in centro a Roma commentando il rapporto con i tifosi. «Su Acerbi, si è chiarito che se uno è sotto pressione ha reazioni nervose«. E sul futuro di Sarri? «E’ ancora prematuro, i conti si fanno alla fine. Fermo restando che io ho una grande considerazione nei suoi confronti. E' allenatore di grandi qualità e lavora h24 sul il campo. Non si discute». (LaPresse)