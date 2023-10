Lazio, Immobile è tornato: «Il gol alla Fiorentina è per mio papà»

Il Re è tornato. King Ciro risolve al 95' su calcio di rigore Lazio-Fiorentina, una partita importante risolta all'ultimo secondo: la formula perfetta che solo i campioni riescono a scrivere sulla lavagna delle imprese. Al termine della partita, ai microfoni di Sky, Ciro ha raccontato la sua serata sotto la Nord: «Il pallone del rigore pesava di più? Io metto il bene della squadra al primo posto. È stata una bella partita, potevamo vincere come potevamo perdere. Questo gol lo voglio dedicare a mio padre, che nell'ultima settimana non ha vissuto bei momenti». Davanti alle telecamere, Immobile ha poi detto: «Stanno mancando i gol di noi attaccanti, un pò di lucidità davanti alla porta; oggi non abbiamo subito e questo per noi è un punto di partenza importante. Ci servono partite come questa. Come sto? Sono molto sereno, ho la mia famiglia che mi sta vicino».

Tutto su Lazio-Fiorentina