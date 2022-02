Di Valerio Marcangeli Visite mediche anche per Pedro. L’esterno canario alle ore 9 si è presentato presso la clinica Paideia. L’attaccante della Lazio è reduce da uno stiramento di primo grado al soleo della gamba destra. Gli esami di stamani permetteranno di capire se il calciatore potrà fare un tentativo in vista della sfida contro la Fiorentina oppure sarà preferibile attendere la prossima settimana per il rientro in gruppo.