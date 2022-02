Di Valerio Marcangeli

Tutto confermato per Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste nel pomeriggio si è presentato in campo per svolgere l'intera seduta di rifinitura in gruppo col resto dei compagni. Sarri valuterà tra oggi e domani se schierarlo dal 1', ma è difficile pensare il contrario, soprattutto in merito all'emergenza in attacco.