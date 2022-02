Di Valerio Marcangeli

Dopo il torello largo all'attivazione atletica per la Lazio sul campo adiacente a quello centrale nel centro sportivo di Formello. Ultimo step prima delle prove tattiche alle quali non ha partecipato Immobile. Il capitano biancoceleste stamani era assente ma partirà con la squadra per il Portogallo. Chi resterà a Roma invece sono gli indisponibili Acerbi e Lazzari e il terzo portiere Adamonis, quest'ultimo fuori dalla lista Uefa.