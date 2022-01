Lazio-Atalanta, i bergamaschi a Fiumicino: Gasperini senza 9 calciatori

di Valerio Marcangeli

È un’Atalanta piena di assenti quella che atterra all’aeroporto di Fiumicino poco prima della 13. La squadra di Gasperini ha ottenuto il via libera stamani dopo le positività all’interno del gruppo squadra emerse nel pomeriggio di ieri. I bergamaschi per giocare stasera all’Olimpico (ore 20:45) contro la Lazio non avrebbero dovuto registrare ulteriori positività al Covid stamani e così è stato. L’Atalanta si presenta nella Capitale senza tanti protagonisti. Appurati i forfait per infortunio di Zapata e Gosens, oltre quelli già emersi contro l’Inter di Hateboer, Malinovskyi e Ilicic, stasera non saranno del match neanche i centrocampisti De Roon, Pasalic e Koopmeiners, così come la punta Muriel. A questo punto per la sfida contro la Lazio le scelte saranno forzate. Tra i pali ci sarà Musso. In difesa Gasperini sceglierà tra Toloi, Demiral, Djimsiti e Palomino. Sulle fasce del centrocampo spazio per Maehle e Pezzella, mentre in mezzo gli unici due centrocampisti partiti della rosa dei 25: Pessina e Freuler. Infine in attacco insieme a Miranchuk e Piccoli dovrebbe essere adattato Zappacosta.

