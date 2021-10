"Su le maniche": prosegue l'impegno dell'AS Roma per sostenere la campagna vaccinale, in collaborazione con la Regione Lazio. Dopo quelle già condotte allo Stadio Olimpico, il club lancia dunque una nuova iniziativa volta a sensibilizzare quanti non si siano ancora vaccinati, con l'obiettivo di contribuire - anche così - al completo ritorno alla vita sociale pre pandemia di COVID-19.