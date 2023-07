La Roma ad Albufeira, Mourinho blinda la squadra in ritiro: il videocommento di Alessandro Angeloni

dal nostro inviato Alessandro Angeloni

La Roma scende in campo per il primo allenamento in Algarve. Mourinho sorride, questa è casa sua. Il lavoro al sole di Albufeira è senza troppe criticità: tira un venticello fresco, la temperatura è intorno ai ventisei gradi, non c’è il fresco delle Dolomiti, dove la Roma si è “preparata” per tanti anni, sin dai tempi di Liedholm, ma nemmeno il caldo umido della Capitale. Dei ventiquattro calciatori a disposizione di Mourinho, lascia dopo il riscaldamento il solo Solbakken, che si dedica a un lavoro differenziato per via di un problemino muscolare rimediato durante l’amichevole contro il Latina. Josè concede alla stampa presente in Algarve di visionare solo quindici minuti di allenamento, per poi blindarsi e proseguire le esercitazioni tattiche senza intrusioni esterne. Lo stadio di Albufeira è circondato da stuart e da guardie del corpo, che coprono tutte le zone del campo. Il programma prevede due sedute di allenamento al giorno, dopo la prima cominciata oggi intorno alle 10, la seconda è stata fissata per le 17.