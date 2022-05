La Francia vince la Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena

Nella magnifica cornice di Villa Borghese, l’ovale di Piazza di Siena ha dato vita ad un’intensa edizione della Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, vinta all’ultimo ostacolo dalla nazionale francese. Il numeroso pubblico accorso sulle tribune di questo stadio naturale, unico nel suo genere, ha potuto godere così di uno spettacolo sportivo di eccellenza assoluta, deciso soltanto nel finale di gara. Il quartetto transalpino, composto da Simon Delestre, in sella a Cayman Jolly Jumper; Penelope Leprevost, in sella a Gfe Excalibur de La Tour Vidal; Roger Yves Bost, in sella a Cassius Clay Vdv Z e Kevin Staut, in sella a Visconti du Telman, ha sbaragliato la concorrenza con una prestazione perfetta, come testimoniato anche dallo score senza macchia collezionato dalla squadra. Una competizione che ha regalato emozioni, e che è rimasta in bilico fino al suo atto conclusivo, soprattutto grazie all’ottima prova del team belga, già campione a Piazza di Siena nel 2021, che si è piazzato al secondo posto, dopo aver tallonato i francesi durante tutta la gara. Nona la nazionale azzurra, comunque applaudita dai tanti spettatori presenti, che hanno poi riservato una meritata ovazione al quartetto transalpino: i vincitori della Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo 2022. Fari puntati ora sul Rolex Gran Premio Roma, in programma domenica.