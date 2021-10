La difesa di Mourinho ai Friedkin: «Chi c'era prima alla Roma adesso ride con le tasche piene»

Il tecnico giallorosso alla vigilia della partita contro il Napoli: «C’è tanta gente che ride dopo quello che ha fatto con la Roma. I Friedkin e Tiago Pinto si sono ritrovati nelle mani tanti errori che altri hanno fatto. La proprietà ha speso tanti soldi per riparare a tante cose fatte in precedenza e a rimediare a quello che ha fatto gente che adesso ride con le tasche piene di soldi. Ci sono personaggi con le tasche piene di commissioni e doppie commissioni. E quando gli dici di riprendere il loro giocatore non riesci a chiamarli perché hanno cambiato telefono. E chi paga? I Friedkin».