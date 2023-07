L'Inter tratta Samardzic, l'Atalanta saluta Hojlund

Si infiamma il mercato delle italiane. L'Inter accelera per Lazar Samardzic. I nerazzurri hanno intensificato i contatti con l'Udinese per avere il 21enne centrocampista serbo. I friulani chiedono 25 milioni di euro, l'Inter mette sul piatto 15 milioni più il cartellino del giovane Fabbian. L'Atalanta, invece, è ai saluti con Rasmus Højlund dopo una sola stagione: vicinissimo l'accordo per il passaggio al Manchester United del 20enne attaccante danese, con un accordo da 84 milioni di euro. Praticamente chiusa, intanto, la trattativa tra Milan e Valencia per Yunus Musah. Il centrocampista vestirà la maglia rossonera per circa venti milioni di euro. (LaPresse)