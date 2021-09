La posizione in classifica è imbarazzante per un club come la Juventus e l'amarezza per il pareggio con il Milan è tanta. Insomma gli ingredienti di questo inizio stagione per Allegri e i suoi ragazzi sono decisamente indigesti. Soprattutto dopo la lettura dei tweet che criticano aspramente la società. L'argomento è così performante che, sui trend, il primo della lista è "Pirlo". L'ex giocatore e allenatore della Juventus è stato già "riabilitato" dopo le critiche della passata stagione.