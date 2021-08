Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dalla Juventus o, per lo meno, così sembra. L'attaccante portoghese, vincitore di cinque Palloni d'oro, oggi è andato via per primo dall'allenamento alla Continassa, e aveva anche molta fretta. Il suo agente, Jorge Mendes, sta lavorando per lui e per portarlo, probabilmente, alla corte di Bep Guardiola, al Manchester City. Le ultime ore di calciomercato si fanno bollenti per i bianconeri, che dovrebbero anche trovare un sostituto al fenomeno di Madeira.