Juventus-Roma, Mourinho alle prese col drone: «È lavoro, non ci stiamo divertendo»

In un video pubblicato su suo account Instagram, lo Special One è alle prese con un drone che ha appena utilizzato nella sessione d’allenamento di oggi: «È calcio, è allenamento, è lavoro… Non ci stiamo divertendo», ha scritto nella didascalia José Mourinho. Il tecnico della Roma ha fatto installare un maxischermo a bordocampo per evidenziare alla squadra i movimenti da fare in partita e in allenamento. Grazie al drone ha la possibilità di osservare la sua squadra dall’alto e migliorare anche il più piccolo dettaglio.