Juventus-Lecce, Baroni in conferenza stampa prima della partita

«Prima di vincere con l'Udinese mancavano sette partite, c'era da prendersi punti e ora con sei gare da giocare, il concetto è lo stesso, a prescindere da calendario e avversario. Dobbiamo provarci ovunque, perché ci servono punti per avvicinarci al nostro obiettivo». Marco Baroni carica il suo Lecce alla vigilia della partita di Torino contro la Juventus (domani alle 18). Assicura che non ci sarà turnover, e spiega come siano tutti titolari. «Avete visto che mano ci ha dato Oudin? Per me sono tutti titolari, anche Banda, Pezzella. Noi dobbiamo andare a fare la nostra partita, ci saranno delle difficoltà ma fanno parte del campionato che stiamo facendo».