Juventus, Cristiano Ronaldo in panchina: siamo alla resa dei conti?

La panchina di Udine ha ufficializzato la crisi di Cr7 che, da diversi mesi, vive come un separato in casa Juventus: tensioni e insofferenze agitano i rispettivi rapporti, fino a poter culminare in una partenza del portoghese (entrato contro l'Udinese al 60'). I segnali del resto sono diversi e guardano in un'unica direzione: Ronaldo vuole lasciare la formazione bianconera per un'altra big, comunque in grado di corrispondergli l'alto ingaggio da 31 milioni di euro all'anno. Leggi qui l'articolo completo.