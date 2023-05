Juventus, Cannavaro: «Sarebbe stato meglio penalizzarla a fine campionato»

«Il fatto di dover giocare mentre arrivano queste notizie non è facile, forse queste sono cose che andrebbero fatte a fine campionato. È giusto che chi sbagli paghi, ma magari alla fine del torneo». A dirlo è Fabio Cannavaro, ex difensore bianconero interpellato sulla penalizzazione di 10 punti offerta alla Juventus , parlando a margine dell'evento organizzato da Trenitalia per l'arrivo del Frecciarossa con la Coppa Italia alla stazione di Termini di Roma. (LaPresse)