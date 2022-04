«Cagliari? Partita molto complicata perché arriva da una brutta sconfitta a Udine. Sono una squadra fisica che alza molto la palla, con loro è sempre molto complicata e secondo me verrà fuori una brutta partita. Domani per noi contano tanto i tre punti, perché abbiamo la Roma a 5 punti e non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo che è entrare nelle prime quattro». Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di campionato con il Cagliari.