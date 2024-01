José Mourinho saluta Roma sulle note di Bocelli: "Sudore, cuore e sangue"

"Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità". Con queste parole, pubblicate sul proprio profilo Instagram, José Mourinho saluta la Roma dopo l' esonero- Nel video pubblicato dallo Special One, sulle note di 'Nelle tue mani' di Andrea Bocelli, tratta dal film 'Il gladiatore', compaiono una dopo l'altra le immagini principali dell'avventura in giallorosso del tecnico portoghese, dal trionfo in Conference League alla corsa sotto la Curva Sud. (LaPresse)