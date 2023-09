Italia-Ucraina, per gli azzurri di Spalletti match decisivo

(LaPresse) A San Siro stasera alle 20.45 il match tra Italia e Ucraina valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Gli Azzurri sono chiamati a non sbagliare dopo il pareggio in Macedonia del Nord. Spalletti schiera il suo classico 4-3-3 con Donnarumma tra i pali. Il ct continua a prendere le difese del portiere del Psg dopo la brutta prestazione di Skopije. A centrocampo Cristante possibile regista, ballottaggio Barella-Pessina . Cambia l'attacco dove, con Immobile e Zaccagni, dovrebbe esserci Raspadori. Nei match di ieri vittoria a valanga del Portogallo che, privo di Cristiano ronaldo squalificato, batte 9-0 il Lussemburgo