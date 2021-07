Italia-Spagna, il video dell'arrivo degli Azzurri in hotel

Lunedì 5 Luglio 2021, 18:32

Gli azzurri approdano a Londra: la nazionale di calcio italiana è stata accolta da applausi e cori da parte di alcuni tifosi all'ingresso dell'hotel in cui alloggeranno per i prossimi giorni.

Manca pochissimo al match che stabilirà chi tra Italia e Spagna giocherà la finale di questi Europei 2020. Dopo il 2-1 che ha visto il trionfo degli azzurri contro il Belgio, gli uomini di Mancini si preparano ad affrontare gli iberici sul suolo londinese.

Ci sarà un grande assente in questa semifinale: l'infortunio di Leonardo Spinazzola all'Allianz Arena di Monaco proprio durante la partita contro il Belgio ha infatti portato al trasferimento immediato del centrocampista della Roma in Finlandia, dove è stato subito operato per la ricostruzione del tendine d'Achille della gamba sinistra.

Tanta l'emozione per la partita di domani, e come testimonia questo video, l'affetto dei tifosi italiani non mancherà neanche in terra straniera.