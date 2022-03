Italia ripescata ai Mondiali? La possibilità è remota

Un sogno destinato a rimanere tale. Al sorteggio dei prossimi Mondiali in Qatar ci saranno tre X perché i nomi di tre nazionali qualificate si conosceranno solo a giugno: saranno una tra Galles, Scozia o Ucraina, una tra Costa Rica, Nuova Zelanda e Isole Salomone e una tra Perù, Australia ed Emirati Arabi. E stop a ipotesi fantasiose come quella di un ripescaggio non si sa bene a beneficio di chi (è circolato anche il nome dell'Italia) e a danno dell'Iran per il fatto che ieri a Mashhad, per il match con il Libano, è stato vietato l'ingresso alle duemila donne che avevano acquistato il biglietto, e ciò in contrasto con l'avvertimento che la Fifa aveva dato nei mesi scorsi alla federcalcio iraniana. Ma Azmoun e compagni in Qatar ci saranno, i timori di esclusioni sono irrealistici e fantasiose le ipotesi di ripescaggi