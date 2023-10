Euro 2024, stasera azzurri contro Malta a Bari

In piena bufera per il caso scommesse, l'Italia si concentra sul match di stasera a Bari contro Malta, valido per le qualificazioni a Euro2024. "Dobbiamo assolutamente vincere, l'errore da non fare è quello di essere presuntuosi e di ritenere la partita abbordabile", ha avvertito il ct azzurro Luciano Spalletti. In avanti spazio al tridente Berardi, Raspadori e Kean. Al San Nicola fischio di inizio alle 20.45. La Nazionale sarà poi di scena a martedì prossimo a Wembley contro l'Inghilterra prima del girone. Con i successi rispettivamente su Olanda, Slovacchia e Austria, sono già aritmeticamente qualificate ai prossimi Europei Francia, Portogallo e Belgio.

