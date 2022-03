«Non dobbiamo avere paura, giocare con serenità e un pizzico di presunzione. La mancata qualificazione di quattro anni fa non pesa, l'esperienza può aiutare: io voglio chiudere la carriera azzura in bellezza, col Mondiale». Lo ha detto Giorgio Chiellini, capitano della nazionale, alla vigilia della semifinale dei play off Mondiali, contro la Macedonia del Nord. «Come sto? Fisicamente bene, poi vedremo come gestirmi tra prima e seconda partita».

