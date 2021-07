Il significato di «It's coming home»: la storia del motto dell'Inghilterra Video

Giovedì 8 Luglio 2021, 18:23

Il motto dell'Inghilterra è diventato un tormentone: tutti parlano di "It's coming home", la canzone che i tifosi inglesi hanno cantato in queste settimane per sostenere la loro squadra e per festeggiare i risultati ottenuti. Ma che cosa significa? Qual è la storia di questo motivetto?

Inizia tutto 25 anni fa con un brano scritto dai The Lightning Seeds per gli Europei del 1996. "Three Lions" questo il titolo del pezzo. Una canzone che inizialmente si riferiva allo sport del calcio che tornava in patria e che oggi accompagna le speranze dei tifosi per la loro nazionale. Ecco il video che spiega tutta la storia.

