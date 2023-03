Italia-Inghilterra, la maglia dedicata a Gianluca Vialli indossata dalla Nazionale

Il match al Maradona tra Italia e Inghilterra è il primo della nazionale senza Gianluca Vialli : «È una grande emozione - spiega il ct - la prima partita senza Luca. Io ho avuto una grande fortuna: averlo come compagno in campo e poi lavorarci insieme. Gli inglesi hanno avuto la fortuna di averlo a giocare Londra. È un grande dispiacere per tutti noi ma sappiamo anche che le persone come lui sono immortali e sarà sempre con noi». La Nazionale avrà sotto la maglia di ogni calciatore una frase dedicata al campione scomparso lo scorso 6 gennaio.