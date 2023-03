Italia-Inghilterra a Napoli, il prefetto: «Sia giornata di sport»

Tavolo per la Sicurezza in Prefettura in vista della partita di calcio tra Italia e Inghilterra, valida per la qualificazione ai prossimi campionati europei, che si svolgerà allo stadio Diego Armando Maradona il 23 marzo 2023. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il vicequestore di Napoli, Riccardo Caccianini, l'Assessore alla Legalità e alla Polizia Municipale, Antonio De Iesu."Godiamoci una giornata di sport", è l'appello di di palomba dopo le violenze seguite a Napoli-Eintracht Francoforte di Champions League. (LaPresse)