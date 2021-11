Qatar 2022, l'Italia si gioca l'accesso ai mondiali

Stasera a Belfast l'Italia si gioca la qualificazione diretta ai Mondiali del Qatar del prossimo anno. Gli azzurri devono assolutamente vincere contro l'Irlanda del Nord segnando il maggior numero di reti possibile per non dover cedere il primo posto del girone alla Svizzera, impegnata a Lucerna contro la Bulgaria. A parità di classifica, infatti, contano la differenza reti e poi i gol segnati. In caso di ulteriore parità, l'Italia sarebbe costretta a giocare i playoff per le reti in trasferta nei due scontri diretti con gli elvetici. "Un po' di pressione si sente sempre, ma dobbiamo giocare la partita senza avere molta ansia come è successo con la Svizzera", avverte il ct dell'Italia Roberto Mancini. Fischio d'inizio alle 20.45.

Segui la diretta di Irlanda del Nord-Italia