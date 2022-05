L'invasione di campo dei tifosi del Millwall passerà alla storia. Per fortuna nessuna violenza ma solo tanta ironia social nel video pubblicato al termine della vittoria per 3-0 contro il retrocesso Peterborough. Con la speranza di poter partecipare ai prossimi play-off per accedere in Premier League, i tifosi hanno invaso pacificamente in campo. Inutile, e divertente, il "muro" eretto dagli steward in campo. L'episodio non è sfuggito ai social. Il video è stato visto oltre 6 milioni di volte.