Internazionali tennis, Sinner: «Alcaraz? Siamo rivali sul campo ma amici fuori»

«Sicuramente è stata un’ottima partenza di stagione. Ho fatto tante partite, che è la cosa più importante, ho fatto nuove esperienze. Qua a Roma ovviamente è sempre molto speciale, soprattutto con il pubblico italiano che ci tengo tantissimo, come credo tutti gli italiani, abbiamo l’onore di farlo una volta l’anno e quindi sono contento di essere qua di nuovo», così questa mattina Jannik Sinner in diretta ai microfoni di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai1.

Il campione, impegnato agli Internazionali d'Italia, ha quindi parlato della sua amicizia con il tennista Carlos Alcaraz, nonostante la rivalità in campo: «In partita ognuno di noi prova a fare il massimo, prova a esprimersi nel migliore dei modi. Fuori dal campo, dove la "battaglia finisce", siamo amici, siamo anche persone normali. Credo che lui abbia un passo in più, ha vinto di più e sta vedendo più cose, ma sicuramente io ci sto provando a raggiungerlo, con il mio tempo perché lui è stato molto veloce, ma sono contento di dove sono e non mi fermo qui», ha concluso.