Inter, stagione finita per Skriniar

Stagione praticamente finita per Milan Skriniar. Il difensore dell'Inter, operato alla schiena lo scorso 19 aprile in una clinica di Bordeaux, rientrerà in Italia nelle prossime ore, ma non potrà tornare in campo prima di un mese. Una sua ultima, eventuale presenza in nerazzurro potrebbe avvenire solo nella finale di Champions League, in programma a Istanbul il 10 giugno. Per arrivarci, l'Inter dovrà eliminare il Milan in semifinale, con i match che si giocheranno mercoledì 10 e martedì 16 maggio. Skriniar, in scadenza di contratto, ha già firmato per il Paris Saint-Germain.