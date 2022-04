(LaPresse) Sono quattro gli anticipi che danno il via oggi alla 34a giornata di Serie A. Si parte alle 15 con Torino-Spezia e Venezia-Atalanta mentre alle 20:45 tocca a Verona-Samp. Occhi puntati su San Siro dove alle 18 va in scena il big match Inter-Roma. "Per noi sarà una finale, loro sono una squadra forte guidata da un grande allenatore", ha detto Inzaghi alla vigilia mentre il grande ex Mourinho ha scelto la strada del silenzio preferendo non parlare nella classica conferenza pre-partita.