Inter-Roma, Mourinho torna a San Siro

Archiviata la parentesi nazionali torna in campo la serie A. Apre l’ottava giornata la capolista Napoli che alle 15 riceve il Torino al Maradona, a seguire il big match di giornata tra Inter e Roma di scena a San Siro alle 18. Mou squalificato sarà in tribuna ma recupera Dybala e Pellegrini. Inzaghi ancora senza Lukaku conferma la coppia Martinez-Dzeko, in mezzo al campo esordio dal primo minuto per Asslani. Chiude il sabato di anticipi Empoli-Milan. Tra le sfide di domani spiccano Atalanta-Fiorentina e Juventus-Bologna. Chiude la giornata il monday night Verona-Udinese. (Lapresse)