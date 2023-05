Inter, Onana canta "Tu Si a Fine do' Munno" dopo la vittoria della Coppa Italia

EMBED





Forse dietro il coro c'è lo zampino di Danilo D'Ambrosio, nato e cresciuto a Caivano in provincia di Napoli. Fatto sta che Onana, Dumfries e altri giocatori dell'Inter si sono messi a cantare in dialetto dopo la vittoria della Coppa Italia. La diretta Instagram, andata in onda direttamente dagli spogliatoi nerazzurri, ha mostrato i giocatori di Inzaghi protagonisti di una performance "storica". La canzone "Tu si a fine d'o munno" di Angelo Famao è stata, a dire la verità, interpretata alla... grande!