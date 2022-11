Inter, niente striscioni e bandiere per gli ultras contro il Bologna

(LaPresse) Niente striscioni, bandiere, megafoni e tamburi per gli ultrà dell'Inter della Curva Nord nel match di campionato contro il Bologna, in programma mercoledì alle 20.45, l'ultimo a San Siro prima della sosta per i Mondiali in Qatar. Lo ha deciso la Questura di Milano in seguito ai fatti di Inter-Samp, quando gli ultrà hanno sgomberato la curva con la forza dopo aver appreso dell'omicidio di Vittorio Boiocchi, pluri-pregiudicato e storico capo della curva nerazzurra. Chiudere la Curva per una gara avrebbe significato punire i tifosi già costretti a uscire sabato scorso all'intervallo. Emessi anche quattro Daspo nei confronti di altrettanti supporter interisti.