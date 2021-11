Serie A: primo ko per il Milan, attesa per Inter-Napoli

Prima sconfitta del Milan in campionato: rossoneri battuti 4-3 in casa della Fiorentina in uno degli anticipi della 13ma giornata di Serie A che ha visto Vlahovic e Ibrahimovic a segno con due doppiette. I rossoneri rischiano di perdere la testa della classifica se il Napoli, impegnato oggi alle 18 nel big match di San Siro contro l'Inter, dovesse fare anche un solo punto. La Juventus batte invece 2-0 la Lazio in casa con due rigori di Bonucci. Goleada dell'Atalanta: 5-2 allo Spezia a Bergamo. Tra le gare di oggi alle 20.45 Genoa Roma. L'anticipo di mezzogiorno è Sassuolo-Cagliari, alle 15 Salernitana-Samp e Bologna-Venezia. Domani chiudono il turno Verona-Empoli e Torino Udinese.

Segui Inter-Napoli in diretta