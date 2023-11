Inter, Marotta su nuovo stadio: «Esigenza di qualsiasi club moderno»

L'amministratore delegato dell' Inter Beppe Marotta è tornato sulla questione del nuovo stadio che il club intende realizzare nel prossimi anni. "Come sapete, è un argomento trattato dal mio collega Alessandro Antonello. Non entro nel merito perché la comunicazione la fa lui già bene", ha detto Marotta a margine della presentazione della 40esima edizione di 'Sport Movies & Tv Milano International FICTS Fest', a Palazzo Lombardia. "Dico solo che lo stadio di per sé rappresenta un'esigenza di una qualsiasi società calcistica moderna. Quindi, anche noi stiamo percorrendo questa strada", ha aggiunto il dirigente nerazzurro. (LaPresse)